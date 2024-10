Da qualche mese a questa parte, i coniugi del Sussex si separano sempre più spesso. Almeno in pubblico. Un amico ha spiegato i retroscena di questa nuova strategia di pubbliche relazioni. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Il principe Harry e la duchessa Meghan viaggiano sempre più spesso da soli per lavoro. Le voci di una possibile crisi matrimoniale sono già circolate. Ma un amico della coppia sostiene che si tratta semplicemente di una nuova strategia di pubbliche relazioni.

bb Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Negli ultimi mesi il principe Harry e la duchessa Meghan sono apparsi sempre più spesso da soli in pubblico.

Di conseguenza, le voci di una possibile crisi matrimoniale sono emerse con sempre maggiore frequenza.

Ora un amico della coppia reale sostiene sul britannico Daily Mail che l'aumento delle apparizioni solitarie è una nuova strategia di pubbliche relazioni. Mostra di più

Alcuni fan dei reali se ne saranno accorti: il principe Harry e la duchessa Meghan hanno regolarmente viaggiato da soli in pubblico quest'anno.

Un amico della coppia sostiene sul quotidiano britannico «Daily Mail» che dietro questa strategia ci sono molti calcoli.

Secondo l'insider, è stato addirittura elaborato un piano segreto: i due continueranno ad apparire come coppia anche in futuro, ma allo stesso tempo vogliono mostrarsi più spesso da soli.

La nuova strategia di PR di Harry e Meghan

Ma in cosa consiste esattamente questa nuova strategia di pubbliche relazioni? Secondo un amico di Harry e Meghan, uno dei motivi è la diversità di interessi e preferenze della coppia.

E aggiunge: «Il duca e la duchessa hanno fatto il loro passo avanti come individui, non solo come coppia».

Mentre Meghan vuole concentrarsi maggiormente sulle sue attività imprenditoriali e puntare ancora di più sul suo marchio di lifestyle American Orchard Riviera, Harry si sta concentrando maggiormente sul suo lavoro di beneficenza.

Il figlio più giovane di re Carlo lo ha imparato fin da piccolo, anzi, è nato per questo ruolo, per così dire. Non per niente sua madre, la principessa Diana, era considerata la regina dei cuori e della carità.

Harry e Meghan insieme in Colombia

Dopo che Harry e Meghan si sono recati insieme in Colombia in agosto, la coppia ha fatto undici apparizioni pubbliche separate.

È quasi come se i Sussex si fossero resi conto di aver suscitato ripetutamente associazioni negative come coppia dopo il «Mexgit», cioè le loro dimissioni da «membri attivi» della famiglia reale.

Gli addetti ai lavori ritengono che questo sia dovuto anche al fatto che insieme hanno spesso criticato la famiglia reale britannica e hanno ripetutamente spifferato segreti per fare soldi.

Nessuna crisi coniugale?

Un'altra cosa che si nota è che Harry e Meghan sembrano più rilassati durante le loro apparizioni da soli. Il principe Harry in particolare. Ma anche Meghan sembra più sicura di sé quando viaggia da sola. Quando i Sussex appaiono insieme, la tensione è molto più alta.

Forse la coppia reale ha trovato la ricetta perfetta con la sua nuova strategia di pubbliche relazioni. In ogni caso, l'aumento delle apparizioni in solitaria non ha nulla a che fare con una crisi coniugale, scrive il Daily Mail.

Le affermazioni secondo cui Harry e Meghan starebbero conducendo una vita separata sono «false», secondo uno stretto confidente.