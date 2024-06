Micaela Ramazzotti sulla lite con Paolo Virzì: «Chiariranno le autorità giudiziarie»

«Non resto sorpresa dal tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica», ha dichiarato all'ANSA Micaela Ramazzotti (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press

Micaela Ramazzotti è l'ex marito Paolo Virzì sono stati protagonisti di una lite furibonda in un ristorante a Roma. In una dichiarazione all'ANSA, l'attrice ha voluto commentare quanto accaduto, puntando il dito contro l'ex.

Covermedia

La cronaca recente ha visto Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì protagonisti di una lite furibonda in un ristorante romano, un episodio che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione è scoppiata alla presenza dei loro figli, Jacopo e Anna, suscitando grande clamore mediatico.

In una dichiarazione all'ANSA, l'attrice ha voluto commentare quanto accaduto, puntando il dito contro l'ex marito: «Non resto sorpresa dal tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica».

«Ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali». La Ramazzotti ha poi aggiunto: «Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte».

«Micaela è stata per me una donna importantissima»

Il regista , primo a rompere il silenzio dopo le denunce, aveva chiesto privacy per il momento delicato. In una nota, ha espresso il suo rispetto per l'attrice e madre dei suoi figli: «Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un'attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati».

Il matrimonio tra Virzì e Ramazzotti, durato 16 anni, ha visto la coppia condividere non solo la vita privata ma anche significativi successi professionali.

I due si sono conosciuti sul set di «Tutta la vita davanti», uno dei film più noti del regista romano, e da allora hanno lavorato insieme in numerosi progetti. La loro unione, però, ha iniziato a mostrare segni di crisi all'inizio del 2023, culminando nella separazione ufficiale in primavera.

La sera del litigio, i figli erano presenti al ristorante in piazza Albania all'Aventino, a Roma. Anna era a cena con la madre e il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, mentre Jacopo passeggiava con il padre e la sorella maggiore, nata da una precedente relazione di Virzì con l'attrice Tiziana Cruciani.

Covermedia