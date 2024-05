Michelle Hunziker esordisce con «Io Canto Family», ma fioccano le polemiche

Michelle Hunziker

Il programma musicale è stato definito «effetto Sanremo» per via della durata, decisamente eccessiva per essere un format dedicato ai giovani, e dei continui piagnistei a favore di telecamera.

Michelle Hunziker ha esordito con il suo «Io Canto Family» ieri sera in prime time su Canale 5. Dopo il flop della recente terza edizione del one-woman-show «Michelle Impossible», la conduttrice ci ha dunque riprovato con un format dedicato ai più giovani che si sfidano a colpi di cover.

Peccato che il programma sia stato caratterizzato da un’eccessiva commozione e da una durata fuori tempo massimo per i ragazzi all’ascolto (i riflettori si sono spenti circa all'una di notte).

Un tormentone in stile Sanremo dove quattro giurati, sei squadre e dodici famiglie si sfidano sul palco nel tentativo di catalizzare l’attenzione.

Tra i protagonisti c’erano anche i sei illustri capitani dei sei team in gara: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

