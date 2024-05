Michelle Hunziker

La conduttrice non cerca l'amore dopo la fine della relazione con l'osteopata romano Alessandro Carollo, durata solo pochi mesi.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te La vita di Michelle Hunziker è un vortice di impegni familiari e professionali, tanto che l'idea di un nuovo amore sembra non trovare spazio nella sua agenda.

In una recente intervista rilasciata a «Verissimo», la conduttrice svizzera ha condiviso dettagli sulla sua situazione sentimentale attuale.

Parlando ha enfatizzato come la sua priorità rimanga la famiglia, composta non solo dai suoi figli e nipoti, ma anche dai suoi amati cani. Mostra di più

La vita di Michelle Hunziker è un vortice di impegni familiari e professionali, tanto che l'idea di un nuovo amore sembra non trovare spazio nella sua agenda.

In una recente intervista rilasciata a «Verissimo», la conduttrice svizzera ha condiviso dettagli sulla sua situazione sentimentale attuale, enfatizzando come la sua priorità rimanga la famiglia, composta non solo dai suoi figli e nipoti, ma anche dai suoi amati cani.

«Sono concentrata su Cesare, Sole, Celeste, Auri» ha dichiarato la Hunziker a Silvia Toffanin, ospite insieme ad Anna Tatangelo per promuovere il nuovo programma Mediaset «Io Canto Family», in partenza il 13 maggio. La Hunziker ha poi aggiunto: «Leone, Lilly, Odino. Io ho un menage familiare... Poi c'è il lavoro. Non saprei dove metterlo un povero cristiano».

La Hunziker, quindi, appare riconciliata con la sua attuale condizione di single, dopo la fine della relazione con l'osteopata romano Alessandro Carollo, durata solo pochi mesi. Una storia nata in modo tempestivo, ma conclusasi per divergenze di vita e priorità, con lui che vive a Roma e lei a Milano, e con la conduttrice che ha scelto di mettere al primo posto le esigenze della sua famiglia.

Nonostante la fine di questa relazione, Michelle Hunziker non si mostra affatto abbattuta. Al contrario, riflette su come la felicità personale non debba necessariamente essere legata alla presenza di un partner. «La vita è una, ci dobbiamo divertire, stare bene. Alla fine se tu vai a letto la sera e non hai tolto niente a nessuno, e sei onesta e perbene, che ti frega? Vivi la tua vita serena. Tanto non possiamo mai piacere a tutti, nessuno di noi».

Covermedia