Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, e la cantante Marianne Faithfull sono stati insieme dal 1966 al 1970 (qui in una foto del 1969). KEYSTONE

Mick Jagger offre un commosso tributo all'ex compagna Marianne Faithfull.

L'icona della Swingin' London si è spenta ieri 30 gennaio all'età di 78 anni. Musa del leader dei Rolling Stones, con cui ha avuto una relazione tra il 1966 e il 1970, si pensa abbia ispirato brani come «Wild Horses» e «You Can't Always Get What You Want».

Il cantante, 81, ha postato una foto in bianco e nero accanto a Marianne, risalente agli anni '60, ricordando il tempo trascorso con l'attrice e cantante.

«Sono molto triste nell'apprendere della morte di Marianne Faithfull», ha scritto il rocker. «È stata parte della mia vita per tantissimo tempo. Era un'amica meravigliosa, una cantante bellissima e una grande attrice. Sarà sempre ricordata».

Anche Keith Richards ha omaggiato Marianne via X. «Le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Marianne. Sono triste e mi mancherà tanto. Con amore, Keith».

Marianne è stata sposata per tre volte: con l'artista John Dunbar dal 1965 al 1966, con cui ha avuto il figlio Nicholas. Dopo la relazione con Jagger, nel 1979 è convolata a nozze con Ben Brierly della band punk The Vibrators, da cui si è separata nel 1986, e infine con l'attore Giorgio Della Terza, dal 1988 al 1991.