Taylor Swift

La superstar ha in tasca già 8 nomination. Per la prima volta da quando è stata introdotta la categoria Artista dell'anno nel 2017, tutti i candidati sono donne: dalla Swift a Doja passando per Minaj, Shakira, Beyoncé e Karol G.

Taylor Swift è in testa alle nomination dei MTV Video Music Award 2023.

Sono otto i meriti attribuiti alla cantante che potrebbe diventare l'artista più premiata nella storia dei VMA, se riuscisse a portare a casa almeno sei premi (al momento ha 14 VMA) sbaragliando così Madonna che ne vanta 20.

A dominare la gara sono tutte artiste di sesso femminile: SZA è in corsa per sei premi, mentre Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Kim Petras e Nicki Minaj sono a ridosso con cinque nomination ciascuna.

Anche Sam Smith ha ottenuto cinque nomination, mentre Shakira, BLACKPINK e Diddy sono stati premiati in quattro categorie.

Per la prima volta da quando è stata introdotta la categoria Artista dell'anno nel 2017, tutti i candidati sono donne: dalla Swift a Doja, passando per Minaj, Shakira, Beyoncé e Karol G.

Il successo della Swift, Anti-Hero, ha ottenuto sette nomination: Video dell'anno, Canzone dell'anno, Miglior Pop, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Migliori Effetti Visivi e Miglior Regia.

Gli MTV Video Music Awards 2023 si terranno il 12 settembre al Prudential Center di Newark, New Jersey.

Non si sa ancora chi condurrà la cerimonia.

I fan possono visitare il sito vote.mtv.com per scegliere il loro artista preferito in 15 categorie non discriminatorie.

Le altre nomination, tra cui Gruppo dell'anno e Canzone dell'estate, saranno annunciate in seguito.

Ecco l'elenco delle nomination:

Canzone dell'anno

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Steve Lacy – Bad Habit

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Video dell'anno

Doja Cat – Attention

Miley Cyrus – Flowers

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo – Vampire

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Artista dell'anno

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Miglior artista esordiente

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Miglior collaborazione

David Guetta & Bebe Rexha – I'm Good (Blue)

Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – Gotta Move On

KAROL G & Shakira – TQG

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy – Creepin’ (Remix)

Rema & Selena Gomez – Calm Down

Miglior pop

Demi Lovato – Swine

Dua Lipa – Dance the Night

Ed Sheeran – Eyes Closed

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

P!NK – Trustfall

Taylor Swift – Anti-Hero

Miglior Hip-Hop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – Gotta Move On

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

GloRilla & Cardi B – Tomorrow 2

Lil Uzi Vert – Just Wanna Rock

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – Kant Nobody

Metro Boomin ft. Future – Superhero (Heroes and Villains)

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Miglior Rock

Foo Fighters – The Teacher

Linkin Park – Lost (Original Version)

Red Hot Chili Peppers – Tippa My Tongue

Måneskin – The Loneliest

Metallica – Lux Æterna

Muse – You Make Me Feel Like It’s Halloween

Miglior Alternative

Blink-182 – Edging

Boygenius – The Film

Fall Out Boy – Hold Me Like a Grudge

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

Paramore – This Is Why

Thirty Seconds To Mars – Stuck

Miglior R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye – Stay

Chlöe ft. Chris Brown – How Does It Feel

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy – Creepin’ (Remix)

SZA – Shirt

Toosii – Favorite Song

Yung Bleu & Nicki Minaj – Love In The Way

Video for Good

Alicia Keys – If I Ain’t Got You (Orchestral)

Bad Bunny – El Apagón Aquí Vive Gente

Demi Lovato – Swine

Dove Cameron – Breakfast

Imagine Dragons – Crushed

Maluma – La Reina

Miglior Cinematografia

Adele – I Drink Wine

Ed Sheeran – Eyes Closed

Janelle Monae – Lipstick Lover

Kendrick Lamar – Count Me Out

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Miglior Regia

Doja Cat – Attention

Drake – Falling Back

Kendrick Lamar – Count Me Out

Megan Thee Stallion – Her

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Migliore direzione artistica

Boygenius – The Film

Blackpink – Pink Venom

Doja Cat – Attention

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

Megan Thee Stallion – Her

SZA – Shirt

Migliori Effetti Visivi

Fall Out Boy – Love From the Other Side

Harry Styles – Music for a Sushi Restaurant

Melanie Martinez – Void

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Taylor Swift – Anti-Hero

Miglior Coreografia

Blackpink – Pink Venom

Dua Lipa – Dance the Night

Jonas Brothers – Waffle House

Megan Thee Stallion – Her

Panic! at the Disco – Middle of a Breakup

Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Miglior Editing

Blackpink – Pink Venom

Kendrick Lamar – Rich Spirit

Miley Cyrus – River

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Covermedia