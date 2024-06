La giornalista Myrta Merlino è stata confermata alla conduzione del talk show pomeridiano di Canale 5 da Mediaset. IMAGO/Independent Photo Agency

Pier Silvio Berlusconi conferma la giornalista Myrta Merlino alla guida di «Pomeriggio Cinque», il programma di Canale 5.

Covermedia

Pier Silvio Berlusconi ha confermato Myrta Merlino alla conduzione di «Pomeriggio Cinque».

L'amministratore delegato di Mediaset, in una conferenza stampa tenutasi a Milano, ha spento così le voci che volevano la giornalista napoletana lontana da Canale 5, dopo appena un anno alla guida del talk show.

«Dei nuovi innesti devo dire che siamo soddisfatti – ha detto Berlusconi –. Myrta Merlino al pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto, il prodotto è migliorato, sia per ascolti che per profilo, siamo soddisfatti».

«Per quanto riguarda Pomeriggio Cinque, noi siamo tranquilli, non abbiamo motivi per non parlare di conferma di Myrta Merlino alla conduzione».

Confermata anche Bianca Berlinguer

Conferma anche per Bianca Berlinguer, traslocata da Rai 3 a Rete 4 con il suo «È sempre Cartabianca» e da gennaio alla conduzione di «Prima di domani», nel preserale.

«Per quanto riguarda il prime time di Berlinguer siamo molto soddisfatti, l'access è un'area difficile per Rete4. Anche la soap opera prima ha visto un trend di ascolti calanti, lì probabilmente ci dobbiamo lavorare. Niente è deciso per la prossima stagione ma la prima persona con cui lavoriamo, per ripensare l'access e per altri progetti, è la signora Bianca Berlinguer».

Covermedia