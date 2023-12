Un altro terribile lutto per Nick Carter: è morta anche la sorella

Bobbie Jean Carter

La donna è stata trovata priva di vita nel bagno della sua casa di Tampa: la stessa sorte era toccata un anno fa al fratello Aaron.

A un anno dalla scomparsa del fratello Aaron, Nick Carter piange la morte anche della sorella Bobbie Jean.

Un portavoce dell’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Hillsborough ha riferito a TMZ che gli operatori sanitari sono arrivati nella casa della donna a Tampa, in Florida, sabato mattina, dove hanno trovato la 41enne in un bagno priva di sensi. Arrivata in ospedale, Bobbie Jean è stata dichiarata morta.

Il portavoce ha riferito al sito che la donna era in libertà vigilata per possesso di cocaina. Tuttavia non sono state trovate tracce di droga né in bagno, né in camera da letto. Inoltre le coinquiline hanno detto agli inquirenti che Bobbie Jean non utilizzava sostanze dal giorno del suo rilascio dal carcere.

Le circostanze della morte, tuttora sotto indagine, sono molto simili a quelle del fratello Aaron. Il cantante di «I Want Candy» è annegato in una vasca da bagno dopo aver ingerito droghe e inalato del gas nel novembre 2022. Aveva 34 anni.

Nel 2012 era morta anche un’altra sorella Carter, Leslie, uccisa da un’overdose di droga nel 2012 all’età di 25 anni. Gli unici superstiti sono il cantante dei Backstreet Boys e la sorella Angel.

A rompere il silenzio è stata la madre Jane Carter, che a TMZ ha dichiarato: «Sono sotto shock per la morte improvvisa di mia figlia, Bobbie Jean. Mi servirà del tempo per processare questa terribile realtà che si ripete per la terza volta. Quando riuscirò a pensare con lucidità, rilascerò un comunicato più completo, ma oggi ho bisogno di vivere il mio lutto privatamente».

Bobbie Jean, nota anche come BJ, ha lavorato come aiuto stilista e make-up artist durante i tour di Aaron all’inizio degli anni 2000, ed è apparsa nel reality show di famiglia «House of Carters».

Lascia una figlia di otto anni, Bella, affidata alla nonna Jane.

Covermedia