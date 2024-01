Nick Carter

Bobbie Jean è scomparsa il 23 dicembre a 41 anni: prima di lei, il cantante dei Backstreet Boys, Nick Carter, aveva perso il fratello Aaron e la sorella Leslie.

Nick Carter dovrà risollevarsi da un altro gravissimo lutto che ha colpito la sua famiglia. Il 23 dicembre è scomparsa Bobbie Jean, sorella del cantante dei Backstreet Boys, trovata priva di vita nella sua casa in Florida all’età di 41 anni.

Nick, 42 anni, ha rotto il silenzio dopo il tragico evento via Instagram, su cui ha condiviso uno scatto di infanzia con la sorella minore.

«Potrebbe servire una vita intera per elaborare i lutti che hanno colpito la mia famiglia nel corso degli anni, più recentemente l’improvvisa scomparsa di mia sorella Bobbie Jean», ha scritto la popstar.

«Ho il cuore completamente a pezzi. Grazie per il vostro amore e le parole gentili. Ancora una volta ci viene ricordato che la vita è preziosa, fugace e dobbiamo apprezzare il tempo che abbiamo con le persone che amiamo. So che è finalmente in pace con Dio. Ti voglio bene, B.J.».

Il cantante e la sorella Angel sono gli unici superstiti tra i fratelli Carter: prima di Bobbie Jean, sono morti Aaron Carter nel 2022 e Leslie Carter nel 2012.

Un portavoce dell’Ufficio dello Sceriffo di Hillsborough County ha riferito a TMZ che Bobbie Jean è stata trovata priva di sensi in bagno. Inutili i soccorsi.

Le circostanze sono simili a quelle della morte di Aaron. Il cantante di «I Want Candy» è annegato in una vasca da bagno dopo aver ingerito droghe e inalato del gas nel novembre 2022. Aveva 34 anni.

Covermedia