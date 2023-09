Wanda Nara in una foto del 2022 come concorrente dello show Rai «Ballando con le stelle». IMAGO/Emmefoto

Ecco gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di Wanda Nara, la moglie del calciatore Mauro Icardi, da Ana Rosenfeld, tra le migliori amiche della soubrette argentina.

Come sta Wanda Nara? Nuove informazioni arrivano da Ana Rosenfeld, avvocato nonché una delle migliori amiche della moglie-procuratrice di Mauro Icardi.

«Sta seguendo tutte le cure alla lettera e ovviamente sappiamo tutti che se la caverà», ha dichiarato a Radio Mitre. «Ora è in Italia, a Milano, e da lì tornerà qui (in Argentina, ndr), non so se prima tornerà a Istanbul, ma tornerà qui, credo a metà ottobre. Ha un contratto con Telefe. Wanda non si ferma, è una macchina da guerra, e naturalmente la gente la ama».

La Rosenfeld si è detta inoltre felice del rapporto ritrovato tra Wanda e Icardi: «Lui è divino, sono felice che siano tornati insieme, al di là di tutti gli alti e bassi».

Un giornalista argentino ha assicurato che Wanda ha la leucemia, ma la diretta interessata ha preferito non svelare ancora la sindrome di cui soffre e che ha scoperto per caso lo scorso agosto dopo alcuni esami di routine.

Covermedia