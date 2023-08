Foto/ IPP/Gioia Botteghi Roma 07/01/2020 presentazione del reality show Grande fratello Vip 4 nella foto: Wanda Nara Italy Photo Press - World Copyright PUBLICATIONxNOTxINxITAxFIN 0 imago images/Italy Photo Press

Nuove rivelazioni della moglie e procuratrice di Mauro Icardi sul difficile momento che sta attraversando.

Wanda Nara è tornata a parlare dei suoi problemi di salute nel programma tv argentino Telefe Noticias.

In collegamento da Istanbul, dove è tornata per sostenere il marito Mauro Icardi che gioca nel Galatasaray, Wanda Nara ha fatto sapere: «Quando i medici mi hanno dato la diagnosi dopo gli esami del sangue è stato uno shock. La prima cosa che mi hanno detto è stata: «Non puoi salire su un aereo». È stato uno shock per tutta la famiglia. È stata una cosa molto improvvisa. Non riesco a parlarne ancora oggi».

«Ho davvero molti dubbi, se parlarne o meno... mi piacerebbe poterne parlare apertamente ma a volte le persone ti giudicano, pensano che se ne parli non sia reale, o se non lo fai vuol dire che non è un argomento così serio e allora preferisco tenerlo per me».

Non denuncia la giornalista, ecco perché

Wanda ha rivelato che non denuncerà Jorge Lanata, il giornalista che ha dato per primo la notizia della leucemia: «Quando mi hanno chiesto se avevo intenzione di denunciare la persona che ha fatto trapelare tutto, ho detto di no. Non giudicherò nessuno perché ovviamente lavoro in questo ambiente sin da quando sono molto giovane e la stampa, che ci piaccia o no, è quella».

L’imprenditrice ha poi assicurato che la malattia non è stato di certo inventata, come insinuato da qualcuno: «Ovviamente mi ha scosso, perché in un momento in cui non sapevo cosa avevo, dovevo uscire e spiegare. Le persone che mi conoscono sanno che non giocherei mai con una cosa del genere. Non giocherei mai con un problema di salute».

Wanda Nara ha deciso che continuerà le cure in Argentina, nell'ospedale Fundaleu di Buenos Aires, un centro specializzato in malattie ematologiche: «Il trattamento è lo stesso ovunque. Ho consultato centri di Milano e Parigi ma ovunque è uguale e ho scelto il mio Paese. Bisogna scegliere dove ti senti più a tuo agio».

