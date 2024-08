Liam Gallagher

Secondo il Mirror, gli Oasis potrebbero guadagnare circa 70 milioni di euro: inoltre, sono in lizza per salire sul palco del festival di Glastonbury nel 2025 come headliner.

Covermedia

L'attesa è finita per i fan degli Oasis: la leggendaria band britannica ha annunciato una reunion storica con dieci concerti consecutivi a Wembley.

A rivelare nuovi dettagli sul progetto dei fratelli Gallagher, che prevede una serie di concerti tra Heaton Park a Manchester e Londra, inclusi 10 show a Wembley, battendo così il record di Taylor Swift con otto spettacoli, è stato il Sunday Times.

In aggiunta, secondo il Mirror, gli Oasis, che potrebbero incassare circa 70 milioni di euro dalla loro reunion, sono stati confermati come headliner principali per il festival di Glastonbury nel 2025.

Dopo anni di speculazioni e tensioni tra i fratelli Gallagher, la notizia ha scatenato l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo. I concerti, previsti per l'estate del 2024, promettono di essere un evento memorabile, con una scaletta che includerà tutti i grandi successi della band. I biglietti potrebbero andare sold out in pochissimo tempo.

