I fratelli Liam e Noel Gallagher hanno annunciato due nuove date del loro tour.

Gli Oasis hanno stupito i fan aggiungendo nuove date al loro attesissimo tour di reunion previsto per il 2025.

Gli Oasis hanno aggiunto due date al tour in programma nel 2025. La reunion della band dei fratelli Liam e Noel Gallagher farà ora tappa anche a Wembley, a Londra, il 27 e il 28 settembre del prossimo anno.

La decisione è stata presa dopo l'assalto dei fan per i biglietti messi in vendita sabato scorso. Oltre 10 milioni di persone, da 158 paesi, hanno cercato di accaparrarsi i tagliandi per i 17 concerti già annunciati.

«I biglietti saranno venduti con un processo in diverse fasi, solo su invito. Le domande di partecipazione saranno riservate prima ai numerosi fan del Regno Unito che non hanno avuto successo nella vendita iniziale con Ticketmaster», fanno sapere gli Oasis su X.

I nuovi biglietti saranno venduti in modo diverso. Dopo le polemiche per i prezzi lievitati a dismisura sui siti dei rivenditori online, i Gallagher hanno deciso di applicare la vendita a scaglioni con tanto di sorteggio e invito.

