Salsa rosa per il tuo hamburger? Heinz e Mattel lo rendono possibile. Insieme le due società hanno creato la salsa Barbiecue. Anche Kenchup si appresta a seguire le orme del successo cinematografico.

La salsa rosa è, per ora, disponibile solo in quantità limitate, ma se dovesse avere successo, seguirà il Kenchup.

La salsa può essere acquistata sul sito web di Heinz, viene però consegnata solo nel Regno Unito o in Spagna. Mostra di più

Per celebrare il 65° anniversario di Barbie, la casa produttrice di giocattoli Mattel sta collaborando con Heinz UK per produrre la sua salsa: Barbiecue, ovviamente tutta in rosa.

Se la salsa venderà bene, aggiungeranno anche il Kenchup.

Qualche tempo fa, Heinz ha pubblicato su Instagram un'immagine teaser che mostrava il possibile aspetto delle due salse. Ora il design di Barbiecue è pronto.

E come viene preparata la Barbiecue? Heinz fa sapere che vengono mescolate insieme la maionese vegana e la salsa barbecue.

«Una partnership iconica»

Un portavoce di Heinz ha dichiarato: «Barbie è riuscita a scaldare i cuori dei britannici anche l'anno scorso e, dopo aver visto la reazione positiva ai nostri progetti, abbiamo capito che dovevamo trasformarla in realtà: dobbiamo renderlo una realtà. Siamo incredibilmente entusiasti di dare vita a questa iconica partnership con Mattel».

Per inciso, il colore rosa si ottiene con l'estratto di barbabietola. Come suggerisce Heinz, è possibile utilizzare la salsa per «ravvivare» il proprio hamburger.

Le prime 5.000 bottiglie di salsa Barbiecue sono in vendita sul sito web della Heinz.

Tuttavia solo il Regno Unito e la Spagna hanno accesso al prodotto. Se la domanda sarà elevata, verranno presi in considerazione altri mercati, secondo Heinz.