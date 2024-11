In un'intervista, Paris Hilton ha svelato i suoi segreti di bellezza. L'ereditiera della lussuosa catena di hotel ha rivelato di essere orgogliosa di non aver mai fatto iniezioni di Botox.

Hai fretta? blue News riassume per te Paris Hilton si è affidata a una routine di cura della pelle costante fin dall'infanzia. L'ispirazione è stata data dalla madre Kathy Hilton.

La 43enne ha rivelato in un'intervista di non essersi mai sottoposta a interventi o iniezioni di Botox.

La DJ ha anche allestito una spa a casa, dotata di dispositivi high-tech come luci LED e crioterapia. Mostra di più

«Stai invecchiando al contrario, vero?» chiede Zach Sang (31 anni) a Paris Hilton (43 anni) nella puntata del 22 novembre del suo show. La It girl sorride e accenna al film «Il curioso caso di Benjamin Button», film in cui il protagonista, interpretato da Brad Pitt, invece di invecchiare ringiovanisce.

La famose ereditiera sorride e spiega che sa cosa fa bene alla sua pelle. È però soprattutto orgogliosa di essere «completamente naturale». «Sono rimasta lontana dal sole, non ho mai fatto iniezioni di Botox, nessun intervento chirurgico, niente», afferma.

Una routine di cura della pelle copiata dalla mamma

Come rivela lei stessa ha imparato la sua routine di bellezza da sua madre, Kathy Hilton (65 anni). «Mia madre mi ha detto quando avevo otto anni: "Paris, stai lontana dal sole". E poi mi ha insegnato questa fantastica routine di cura della pelle in dieci fasi». Da allora la 43enne si è attenuta a questa routine.

La mamma di due bambini confessa di aver anche creato una propria spa a casa, che è anche una delle sue ricette per il successo: «Si chiama Sliving Spa. Ha le luci LED più incredibili, macchine per l'hydrafacial, una camera iperbarica e la crioterapia. In pratica è una vera e propria spa, come potete immaginare».

«Per sempre non è abbastanza»

Hilton ha mai parlato della sua routine di bellezza con la sua famosa amica Nicole Richie (43 anni) di tanto in tanto? Le due figlie d'arte hanno raggiunto lo status di cult con il loro reality show «The Simple Life» andato in onda dal 2003 al 2007, in cui affrontavano la vita «normale» senza tutti i loro lussi abituali.

Come i media statunitensi hanno riportato per la prima volta a maggio, a distanza di quasi 20 anni ci sarà un remake del leggendario programma con le due celebrità. Il tutto si chiamerà «Paris & Nicole: The Encore».

Paris avrà presumibilmente molto tempo per questi progetti. Perché, come osserva Sang nel suo show, la DJ probabilmente vivrà per sempre. Lei ha risposto: «Questo è il piano».

Infatti suo marito Carter Reum (43 anni) dice spesso: «Per sempre non è abbastanza, quindi abbiamo bisogno della Sliving Spa in casa».