Pino Insegno

Sarà Miss Italia a prendere il posto della modella argentina Candelaria Solorzano Ayusa, nella trasmissione «Il Mercante in Fiera», al via il prossimo 25 settembre.

Dopo la bagarre che ha investito Pino Insegno e il suo programma tv, «Il Mercante in Fiera», è stata rivelata l'identità della nuova Gatta Nera.

Si tratta di Lavinia Abate, attuale Miss Italia in carica, che farà da spalla al presentatore nelle nuova edizione del format, al via dal 25 settembre alle 19.50 su Rai 2.

La nomina, annunciata dal sito di Davide Maggio, arriva dopo l’esclusione della modella argentina 28enne Candelaria Solorzano Ayusa, immortalata su Instagram, durante una gita in barca con amici mentre si rollava (presumibilmente) uno spinello.

Nata a Roma nel 2004, la Abate sogna di diventare cantante: per 9 anni è stata parte del coro dell’Accademia di Santa Cecilia.

Calcando il red carpet a Venezia con la corona di Miss Italia tra le mani, la giovane modella ha voluto esprimere un tributo al concorso che le ha cambiato la vita.

«Un omaggio alla laguna di Venezia per la Mostra Del Cinema di Venezia 80. Tra le mani la corona che ha segnato per me la vittoria al concorso di Miss Italia 2022. Un onore per me aver potuto indossare la prima corona nella storia di Miss Italia consegnata a Beatrice Faccioli nel lontano 1957. Un grande e caloroso ringraziamento a coloro che hanno reso questo momento così prezioso ed emozionante».

Covermedia