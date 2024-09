Pippo Baudo in sedia a rotelle al compleanno di Pingitore, ma come sta?

Pippo Baudo in sedia a rotelle al compleanno di Foto Instagram

Il conduttore era l'ospite d'onore della giornata organizzata per festeggiare i 90 anni del regista italiano e alla quale hanno partecipato anche diversi altri ospiti VIP.

sam Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te C'era anche Pippo Baudo, tra gli altri, alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore, compiuti il 27 settembre.

Il conduttore, che era l'ospite d'onore della giornata, si è presentato seduto su una sedia a rotelle.

Ma, nonostante ciò, è apparso sorridente e in buona forma, come riporta «TGcom24».

Ai festeggiamenti erano presenti molti dei volti che hanno fatto del Bagaglino: oltre a Maurizio Martufello, padrone di casa, c'erano Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Manuela Villa e Gabriella Labate. Mostra di più

C'era anche Pippo Baudo, tra gli altri, alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore, compiuti il 27 settembre. Il conduttore, che era l'ospite d'onore della giornata, si è presentato seduto su una sedia a rotelle. Ma, nonostante ciò, è apparso sorridente e in buona forma, come riporta «TGcom24».

La presenza di Baudo, che ha compiuto 88 anni in giugno, è stata una gradita sorpresa per molti. Questo perché, come scrive ancora il sito internet, si sono fatte sempre più rare le occasioni per vederlo in pubblico.

Tanto da lasciare spazio a speculazioni e fake news in merito alle sue condizioni di salute. Solo pochi mesi fa, infatti, SuperPippo aveva dovuto smentire le voci di un suo ricovero d'urgenza.

In quell'occasione l'ex marito di Karia Ricciarelli aveva spiegato di avere avuto problemi a un ginocchio (motivo dell'uso della sedia a rotelle?), ma di stare benissimo per quanto riguarda il resto.

Un sacco di VIP alla festa di Pingitore

Tornando al compleanno di Pingitore, i festeggiamenti si sono svolti a Villaggio Martufello, nei pressi di Pomezia.

Erano presenti molti dei volti che hanno fatto del Bagaglino, ossia uno dei varietà più amati della televisione italiana e di cui il regista era il patron. Oltre a Maurizio Martufello, padrone di casa, sono intervenute Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Manuela Villa e Gabriella Labate.