Priscilla Presley

L'attrice ricostruisce la serata trascorsa insieme alla figlia allo Chateau Marmont di Los Angeles, dove erano in corso i festeggiamenti per la vittoria di Austin Butler nel film «Elvis».

Priscilla Presley ricorda gli ultimi momenti insieme alla defunta figlia Lisa Marie. Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter, la 78enne ha ammesso di aver capito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto nei giorni antecedenti alla tragica e improvvisa morte della cantante.

Gli ultimi istanti di vita di Lisa Marie si sono consumati a gennaio allo Chateau Marmont di Los Angeles, dove erano in corso i festeggiamenti per la vittoria di Austin Butler ai Golden Globes per la sua interpretazione di Elvis nell’omonimo film, dedicato alla leggenda della musica.

«Eravamo appena arrivate, c’erano tutte queste scale da scendere», ha commentato l'attrice, ex moglie di Elvis. «Sono inciampata un po' perché avevo i tacchi alti e lei ha iniziato a ridere tantissimo», ricorda Priscilla. «Ho iniziato a ridere e non avevamo ancora bevuto neanche un drink. E lei: «Oddio, mamma, mi sa che stasera non puoi bere!»».

Mamma e figlia si erano appena accomodate, quando improvvisamente Lisa Marie accusò dei forti crampi allo stomaco. Le due hanno subito lasciato la location e da lì in poi le condizioni di Lisa iniziarono ad aggravarsi fino al tragico epilogo.

Avvertita da Danny Keough, ex marito di Lisa Marie, Priscilla si precipitò subito in ospedale, ma, al suo arrivo, la figlia «se n’era già andata».

«Non riesco ancora a crederci», ha affermato Priscilla. «Non lo auguro a nessuna madre».

Lisa Marie è stata colpita da un arresto cardiaco ed è deceduta all'età di 54 anni il 12 gennaio in un ospedale di Los Angeles. Sei mesi dopo è stato rivelato che a causare la morte sia stata una piccola ostruzione intestinale.

Covermedia