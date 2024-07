Ralf Schumacher fa coming out e mostra sui social il suo partner

Ralf Schumacher ha reso pubblica la sua omosessualità e si mostra su Instagram con il suo compagno Etienne. Getty Images

L'ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher è gay: il 49enne ha fatto coming out su Instagram e si è mostrato a braccetto con il suo nuovo compagno. Per questo passo ha ricevuto molto sostegno dai fan, tra cui Carmen Geiss.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Ralf Schumacher è gay: ha fatto coming out su Instagram.

L'ex pilota da corsa sta con il suo compagno Etienne da ormai due anni.

La loro foto insieme ha ricevuto innumerevoli «mi piace» e numerosi commenti di utenti felici per la coppia. Mostra di più

Ralf Schumacher, fratello minore di Michael, ha finalmente deciso di fare coming out e lo ha fatto su Instagram, postando una foto che lo ritrae insieme al suo compagno Etienne, che frequenta da ormai due anni.

Il 49enne ha scritto questo sotto l'immagine: «La cosa migliore nella vita è quando hai il partner giusto al tuo fianco con cui puoi condividere tutto».

Con questa sua mossa, l'ex pilota di Formula 1 ha ricevuto solo amore da parte dei suoi seguaci, che - sotto alla foto - hanno commentato: «È una forza. Congratulazioni» o ancora: «Importante e giusto, tutto il meglio per il vostro futuro insieme».

Ralf Schumacher si mostra per la prima volta con Etienne in una storia di Instagram. La loro amica comune Caroline Darmon si congratula con loro. Instagram/ralfschumacher_rsc

La coppia guarda verso il tramonto. Ma non si sa molto del compagno di Ralf Schumacher. Secondo la «Bild», vive in Costa Azzurra e a Città del Capo, in Sudafrica.

Anche la star televisiva Carmen Geiss (59 anni) ha postato una foto su Instagram che la ritrae insieme alla coppia. E ha scritto: «Conosco Ralf da oltre 25 anni e ora ha finalmente trovato l'amore della sua vita. Oggi ha fatto coming out come gay. Questo passo è stato per lui un atto di liberazione e di accettazione di sé».

Ralf è stato sposato per 14 anni con Cora Schumacher, con la quale ha anche un figlio, David.