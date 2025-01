Il re britannico Carlo III Yoan Valat/EPA POOL/AP

Re Carlo III, che secondo quanto riferito di recente da fonti di corte continua a sottoporsi a trattamenti anti-tumorali di tipo imprecisato, ha in agenda di andare due giorni in Polonia e di fare tappa anche a Cracovia, per incontri sia con la comunità locale sia con il presidente polacco Andrzej Duda.

La missione del sovrano britannico viene presentata dai media britannici come la prima visita reale ad Auschwitz-Birkenau.

Si tratta inoltre del quinto viaggio di un monarca nel Paese nell'intera storia delle relazioni polacco-britanniche, gli ultimi dei quali compiuti a Varsavia dalla regina Elisabetta II, madre di Carlo scomparsa 96enne due anni e mezzo fa, nel 2008 e nel 2010.

La stessa Elisabetta aveva visitato nel 2015, a margine di un viaggio in Germania, un altro lager nazista, quello di Bergen-Belsen.

Auschwitz è il campo simbolo della Shoah, lo sterminio in Europa di circa 6 milioni di ebrei. Fra il 1940 e il '45 furono uccisi solo al suo interno circa un milione di prigionieri di radici ebraiche e altri 100.000 di origini diverse.