Rebel Wilson

Rebel Wilson si difende dalle smentite di Sacha Baron Cohen che ha negato le descrizioni di abusi contenute nel suo nuovo libro di memorie che lei avrebbe subito mentre lavorava nel film commedia d'azione Grimsby del 2016.

Covermedia

«È difficile dire qualcosa contro qualcuno di alto profilo, perché ti colpiscono con avvocati costosi, addetti alle pubbliche relazioni in crisi e ogni sorta di piccoli trucchi», ha detto Rebel, 44 anni, al «The Sun». «Non è una bella sensazione quando tutto quello che sto facendo è condividere la mia storia nel mio libro di memorie, cosa che ho il diritto di fare».

Nel libro di memorie, Rebel afferma che Sacha, 52 anni, le ha chiesto di «infilargli un dito nel sedere», e ha dichiarato di essersi «sentita come se lui mi avesse molestato sessualmente». I rappresentanti di Sacha hanno negato strenuamente le affermazioni di Rebel.

«La verità verrà fuori»

«Penso sempre che la verità verrà fuori», ha detto, «ed è per questo che è importante che il libro sia uscito ora, in modo che le persone possano leggere il capitolo vero e proprio, non solo i titoli dei giornali».

Sacha e la sua moglie da 14 anni, Isla Fisher, di 48 anni, hanno annunciato il 5 aprile di aver chiesto il divorzio alla fine del 2023.

«Nel 2023 abbiamo chiesto congiuntamente di porre fine al nostro matrimonio», hanno postato entrambi sui loro account Instagram. «Abbiamo sempre dato priorità alla nostra privacy e abbiamo lavorato tranquillamente a questo cambiamento. Condividiamo per sempre la devozione e l'amore per i nostri figli. Apprezziamo sinceramente che rispettiate il desiderio di privacy della nostra famiglia».

