Sacha Baron Cohen e Isla Fisher.

Dopo 13 anni di matrimonio, gli attori Sacha Baron Cohen e Isla Fisher hanno annunciato venerdì di aver presentato istanza di divorzio l'anno scorso.

Covermedia

L'annuncio è stato condiviso sulle storie di Instagram di entrambi gli attori e ha mostrato una foto della coppia con indosso abiti da tennis.

«Dopo una lunga partita a tennis che è durata oltre vent'anni, stiamo finalmente posando le nostre racchette», recita il comunicato.

«Nel 2023 abbiamo presentato congiuntamente istanza per porre fine al nostro matrimonio. Abbiamo sempre dato priorità alla nostra privacy e abbiamo silenziosamente lavorato a questo cambiamento. Condividiamo per sempre il nostro amore e la nostra dedizione per i nostri figli. Apprezziamo sinceramente il rispetto del desiderio di privacy della nostra famiglia».

Dopo essersi incontrati a una festa in Australia nel 2002, la coppia si è fidanzata nel 2004 e si è sposata nel 2010. Baron Cohen e Fisher hanno tre figli insieme.

Le recenti accuse di molestie

La Fisher è meglio conosciuta per il suo lavoro comico in «2 single a nozze», «I Love Shopping» e «The Wedding Party». Ha anche una vasta carriera di doppiaggio ed è apparsa di recente nell'ultima iterazione di «Guardiani della Galassia Vol. 3» per il film Marvel oltre che in «Doggy Style – Quei bravi randagi» e «Rango».

Baron Cohen si è fatto un nome creando personaggi comici nel suo show «Da Ali G Show» che ha generato diversi spin-off e il film «Borat».

Recentemente, Baron Cohen è stato accusato da Rebel Wilson nel suo nuovo memoir di aver pressato la sua co-star in «Grimsby – Attenti a quell'altro» a partecipare a scene nude, situazione che ha raggiunto il culmine con le minacce di Wilson di contattare il loro agente condiviso e denunciare il comportamento di Baron Cohen come «molestie».

In aggiunta, l'attrice ha sostenuto che l'attore abbia tentato di ostacolare la pubblicazione del suo libro «Rebel Rising». Cohen ha vigorosamente respinto queste accuse, definendole «affermazioni palesemente false».

Covermedia