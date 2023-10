Ridley Scott

Nell’intervista promozionale concessa a Total Film, il regista parla delle diverse versioni del film con Joaquin Phoenix. La pellicola uscirà nelle sale il 22 novembre.

Il montaggio dell’atteso film di Ridley Scott, «Napoleon», supera le 4 ore. A condividere l’aggiornamento è lo stesso regista sulla rivista Total Film, come riporta Collider.

«Ci sto lavorando. Stamattina è durato quattro (ore) e dieci (minuti)», ha rivelato alla pubblicazione. «Quello che accadrà è che proietteremo con Sony nelle sale il montaggio cinematografico, dopo di che tramite il servizio di streaming on demand Apple TV+ faremo uscire la director's cut, che invece ha una durata di quattro ore e 10 minuti».

Il film «Napoleon» sarà incentrato sull'imperatore francese, interpretato da Joaquin Phoenix, e sulla sua ascesa al potere nel contesto della sua relazione con l'imperatrice Joséphine, interpretata da Vanessa Kirby.

Ridley ha inoltre dichiarato che il film in uscita è stato girato in soli 62 giorni. «Avendo a disposizione da 11 a 14 telecamere, abbiamo girato Napoleone in 62 giorni», ha dichiarato il regista. «Ora sto girando «Il Gladiatore 2» in 54 giorni, perché non faccio 50 riprese con una sola macchina da presa, su un'unica inquadratura».

Il film vedrà Ridley Scott lavorare con Joaquin per la prima volta dall'epopea dell'antica Roma del 2000, vincitrice di un Oscar, «Il Gladiatore».

«Napoleon» sarà interpretato anche da Tahar Rahim, Ben Miles, Ludivine Sagnier e Rupert Everett. La pellicola uscirà nelle sale il 22 novembre.

Covermedia