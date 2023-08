Rihanna

Per i bene informati, il bebè (un altro maschietto) è nato il 3 agosto a Los Angeles.

Rihanna e A$AP Rocky accolgono con gioia il loro secondo bebè.

A confermare l’arrivo del secondogenito della cantante e del rapper sono state varie fonti a Entertainment Tonight e People.

«Rihanna e A$AP trascorreranno i primi giorni di genitorialità lontani dai riflettori e non hanno alcuna intenzione di farsi vedere pubblicamente con il bebè nell’immediato», ha riferito una fonte a ET, mentre un altro insider ha aggiunto che la coppia è «felicissima» ed «entusiasta per la loro famiglia in espansione».

TMZ riporta che il bebè è nato il 3 agosto a Los Angeles. Per i bene informati si tratterebbe di un altro maschietto.

Rihanna, 35, e Rocky, 34, Rakim Mayers all’anagrafe, sono già genitori di un bambino di 15 mesi, RZA, nato nel maggio 2022. Il nome è un omaggio al leader dei Wu-Tang Clan, il produttore e rapper RZA (pronunciato Rizza), il cui vero nome in realtà è Robert Diggs.

Rihanna ha annunciato la sua seconda gravidanza a febbraio durante il Super Bowl Halftime Show, in cui si è esibita in alcune delle sue hit più famose come «Only Girl (In The World)», «We Found Love», e «Umbrella».

Nessun commento al momento dai diretti interessati.

Covermedia