Guendalina Tavassi

L’influencer ha commentato la nuova linea adottata da Mediaset e voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi.

Guendalina Tavassi non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello. «No, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF», ha dichiarato su Instagram rispondendo ad alcune domande dei follower.

«Se prima c'era una piccola possibilità, ora ha fatto fuori tutte», ha continuato, facendo riferimento ai cambiamenti messi in atto da Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset ha preteso un netto cambiamento nella prossima edizione del reality show.

No a influencer, personaggi di Only Fans, e tutto ciò che possa cadere nel trash: un nuovo GF decisamente più moderato.

«A me non importa, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto con IG, se in tv arrivano cose che mi piacciono le faccio, altrimenti no. Non sono malata della tv, del GF si. È l'unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash», ha fatto sapere Guendalina Tavassi.

Covermedia