Robert Downey Jr.

Con gli oltre 79 milioni di dollari che incasserà per il ruolo di Doctor Doom nel nuovo film sugli Avengers, l'attore diventerà in assoluto il più pagato di Hollywood.

Covermedia

Robert Downey Jr. sta per diventare l'attore più pagato di tutti i tempi.

Grazie al nuovo ruolo nei panni di Doctor Doom nel nuovo film degli Avengers, Downey Jr. incasserà ben 79,5 milioni di dollari.

Riceverà inoltre degli extra profitti in base al risultato ai box office del film.

Il contratto include anche vantaggi extra come viaggi in jet privato, sicurezza a lui dedicata e un intero «accampamento per roulotte» durante le riprese.

Grazie a tali condizioni, l'attore riceverà un compenso superiore ad altre star di Hollywood, come i ricchissimi Tom Cruise, Will Smith e Bruce Willis.

Un ritorno che ha sorpreso molti

Il 59enne ha vestito a lungo i panni di Iron Man/Tony Stark nei film dell'Universo Marvel. Il personaggio è stato ucciso nell'ultimo capitolo della saga, e per i fan è stata infatti una sorpresa assoluta l'annuncio del suo nuovo ruolo al Comic Con di San Diego dello scorso weekend.

Robert era già l'attore più pagato dell'Universo Marvel: per aver recitato in quattro film del franchise ha guadagnato la somma stratosferica di 513 milioni di dollari.

Le riprese del nuovo film inizieranno nei primi mesi del 2025.

All'ultima notte degli Oscar, Robert si è aggiudicato il premio come Migliore attore non protagonista per «Oppenheimer».

Nel suo discorso di accettazione, la star ha dichiarato: «Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l'Academy, in questo ordine. Vorrei ringraziare anche la mia veterinaria, intendo mia moglie Susan Downey. Mi ha trovato in un rifugio per animali e con il suo amore mi ha riportato in vita. Ed è grazie a lei se oggi sono qui».

Covermedia