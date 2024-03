Rocco Siffredi denunciato da una giornalista per molestie, ma lui contrattacca ferocemente

Rocco Siffredi. IMAGO/Italy Photo Press

Il pornodivo nega ogni accusa: «Ho le chat, non è andata così».

Una giornalista ha denunciato Rocco Siffredi per molestie sessuali.

Messaggi, frasi volgari e ambigue hanno portato la donna al commissariato Prati, dopo aver richiesto medicinali contro l’ansia al suo medico di base.

Immediata la controffensiva del pornodivo, come riporta il Corriere della Sera.

«Le scuse erano alla donna per le frasi che le ho rivolto, non alla giornalista per come si è comportata. La verità è ben diversa».

Cosa sarebbe successo?

Era il 2008 quando Rocco viene intervistato dalla giornalista all’Hotel Parco dei Principi a Roma.

Due ore di chiacchiere, a cui sono seguiti gli espliciti messaggi di Siffredi diffusi dalla donna.

«Sei veramente simpatica, troppo carina e bona... te lo posso dire!», dice Siffredi. «Quando ti stringevo non potevo dire troppo di più, però c... beh... lasciamo perdere che mi stavi a fa venì proprio una roba un po’ particolare. Però te l’ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top».

Poco dopo il pornodivo rilancia: «Il problema è che sono sempre molto sensibile e ho sentito tanto. Quando è arrivata l’amica tua, ciao! Eravate in due e me ne sono scappato per non fare danni».

La giornalista «faceva continue allusioni al sesso»

Lui però non ci sta e dice la sua in merito al comportamento inappropriato della giornalista, minacciando di diffondere la conversazione integrale dell’intervista.

«Dovreste fare il suo nome così da dire a tutti di starne alla larga», sentenzia Siffredi.

«Era aggressiva e pressante, ho sbagliato ad accettare l’intervista. Ma anche io ho conservato i messaggi e la sfido a sbobinare tutta la registrazione», ammette rilanciando pesantemente.

«Mi ha abbracciato, faceva continue allusioni al sesso, diceva di essere una «molto forte a letto», ha invitato una amica a unirsi a noi.

Una provocazione continua: «Rocco, tu sì che sei un vero uomo» e cose così. Ma ci sono i testimoni e le telecamere dell’hotel (…) Mi chiedeva in continuazione una consulenza sul sesso e in un momento di rabbia e stress le ho risposto mettendola su quel piano. Sono molestie, queste?».

Covermedia