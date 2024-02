Roger Federer si sta decisamente godendo la sua pensione. L'ex stella del tennis è infatti in vacanza in Thailandia con i suoi genitori. E ha deciso di condividere su Instagram, e quindi con i suoi fan, varie chicche del suo viaggio.

Hai fretta? blue News riassume per te Roger Federer si gode la sua vacanza in Thailandia.

Insieme a lui ci sono i suoi genitori.

E su Instagram ha deciso di condividere con i fan alcuni episodi del suo viaggio.

Per esempio, ha documentato un viaggio in «tuk-tuk» o fotografato la sua porzione di mango sticky rice. Mostra di più

Roger Federer si sta godendo la sua pensione con una bella vacanza in Thailandia. Un viaggio che ha deciso di condividere con i suoi oltre dodici milioni di follower su Instagram.

Il maestro del tennis svizzero fornisce sulla piattaforma di social media un piccolo approfondimento di quello che sta facendo nel Paese.

Ad esempio, ha pubblicato un video che lo ritrae durante un giro in tuk-tuk, scrivendo: «Fast and Furious Tuk-Tuk Edition». E nella clip si vedono i suoi genitori Lynette e Robert, in vacanza con lui, che gli sfrecciano accanto su un altro tuk-tuk.

In un'altra serie di foto, si vede il 42enne sorridere felice con un cappello di paglia in testa e una noce di cocco in mano.

Roger Federer pubblica le foto del suo pasto

L'ex tennista non si lascia scappare la possibilità di assaporare le delizie culinarie del posto, come ad esempio il mango sticky rice, o di cimentarsi in diverse avventure, come ad esempio quella su una barca.

I suoi fan sono entusiasti degli scatti privati e commentano diligentemente le immagini delle vacanze: «Sei mega cool», si legge in un post. E un altro commento recita: «Spero che tu abbia passato un periodo meraviglioso».