Polemica in Svizzera sulle scarpe «On» di Roger Federer

Roger Federer. Keystone

I margini di guadagno della marca di scarpe da ginnastica «On Running», vendute come le calzature di Roger Federer, stanno creando scalpore da quando una rivista per consumatori ha rivelato il divario tra il loro costo di produzione in Vietnam e il prezzo di vendita in Svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te La rivista svizzera «Ktipp» ha rivelato che la marca di scarpe «On», associata a Roger Federer, vende i suoi modelli a un prezzo significativamente superiore al loro costo di produzione in Vietnam, con margini più alti rispetto a concorrenti come Adidas o Puma.

La marca «On», apprezzata dagli atleti e quotata alla Borsa di New York dal 2021, produce scarpe da ginnastica per alte prestazioni e nel 2022 aveva fatto registrare un fatturato di 1,2 miliardi di franchi. Mostra di più

La scorsa settimana la rivista svizzera «Ktipp» ha pubblicato un'inchiesta nella quale ha esaminato le dichiarazioni doganali di una trentina di modelli di scarpe per confrontarle con i prezzi di vendita sul sito della sua marca in Svizzera.

Per il modello chiamato «Roger advantage», ad esempio, la marca svizzera «On» sborsa 17,86 franchi (18,89 euro) ai produttori in Vietnam. Sul suo sito in Svizzera, questo modello viene poi venduto a 190 franchi, «cioè più di dieci volte il suo costo alla fabbrica», sottolinea la rivista, notando che i margini di questo marchio sono persino più alti di quelli di concorrenti come Adidas o Puma.

Molto apprezzata dagli atleti, questo brand nazionale è quotato alla Borsa di New York dal 2021 e conta il campionissimo del tennis Roger Federer tra gli azionisti. L'azienda - il cui fatturato nel 2022 ammontava a 1,2 miliardi di franchi - produce scarpe da ginnastica per alte prestazioni dotate di suole che dovrebbero dare l'impressione di «correre sulle nuvole», secondo lo slogan del marchio.

«No comment»

«On non divulga o commenta informazioni commercialmente sensibili o confidenziali», ha dichiarato il marchio in una email inviata all'AFP, affermando tuttavia che «i numeri pubblicati nei media la scorsa settimana contenevano informazioni inesatte».

L'inchiesta della rivista svizzera ha suscitato numerose reazioni. «La gestione sostenibile consiste nel condividere equamente i frutti della creazione di valore», ha reagito Oliver Cassen, portavoce dell'ONG Public Eye, all'AFP.

«Se il margine commerciale di un'azienda di marca è molto più grande del margine delle fabbriche di scarpe, allora l'equilibrio non è buono», ha aggiunto il portavoce di questa ONG che pubblica regolarmente rapporti sulle condizioni di lavoro nel settore della moda e dell'abbigliamento.

Il marchio «On» è stato creato nel 2010 da un gruppo di persone capitanato dal campione svizzero di Duathlon Olivier Bernhard, il quale, assieme a un ingegnere della Scuola politecnica federale di Zurigo, aveva sviluppato un sistema per assorbire gli urti durante la corsa. I fondatori dell'azienda zurighese avevano poi contattato Roger Federer dopo averlo visto con un loro modello ai piedi, proponendogli di investire nell'azienda.