Per diverse settimane, si sono rincorse voci sulla fine della relazione tra Rossella Brescia e Luciano Cannito, coreografo e regista con cui la ballerina ha condiviso vent'anni di vita.

Ora, è stata la stessa Rossella a confermare la separazione, esprimendo il suo stupore per la decisione di Cannito.

«È finita una storia che durava da vent'anni», ha detto Rossella al Corriere della Sera, rivelando che la decisione è arrivata mentre era impegnata nelle riprese del film Jastimari. «Non l'ho deciso io. Per me è stato uno shock», ha aggiunto, manifestando la sua difficoltà a comprendere le motivazioni dietro questa rottura.

«Se ce l'ha fatta Jennifer Aniston, ce la posso fare pure io»

La relazione tra Brescia e Cannito era nata due decenni fa al Teatro Massimo di Palermo, dove il coreografo stava allestendo la sua versione di Carmen.

Sebbene non si siano mai sposati, Rossella ha sempre considerato la loro unione come un legame equivalente al matrimonio: «È come se lo fossimo», ha commentato.

Con un tocco di ironia, ha paragonato la sua situazione a quella di Jennifer Aniston dopo la separazione da Brad Pitt, aggiungendo: «E comunque, se ce l'ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l'ha lasciata, ce la posso fare pure io. E non mi devo misurare con Angelina Jolie. Almeno in quel caso c'era un motivo».

Hanno mantenuto buoni rapporti

Nonostante la fine della relazione, Rossella e Luciano hanno mantenuto un rapporto amichevole.

«Siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone: il livore mi toglie energia», spiega Rossella che ha poi affrontato il tema della maternità, spiegando di aver desiderato dei figli, ma di non averli avuti.

«Li ho desiderati e ho fatto delle cose per averli, ma non sono arrivati. Però non ho rimpianti. Sono gli altri che te lo fanno pesare. Ora hanno smesso, ma prima mi chiedevano immancabilmente: quando fai un figlio?».

