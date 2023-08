Sandra Bullock ha assistito il compagno a casa sua

Sandra Bullock KEYSTONE

Sandra Bullock è in lutto per l'amore della sua vita, come ha definito il suo fidanzato Bryan Randall. Ora è intervenuta la sorella Gesine Bullock-Prado.

Hai fretta? blue News riassume per te Il compagno di Sandra Bullock, Bryan Randall, è morto a 57 anni a causa della malattia della SLA.

Come rivela la sorella dell'attrice, Gesine Bullock-Prado, la Bullock si è presa cura di lui a casa sua.

Randall non voleva che la sua malattia diventasse pubblica. Mostra di più

La sua più grande battaglia non era nota al pubblico. Il compagno di vita di Sandra Bullock, Bryan Randall, ha voluto tenere per sé il fatto di soffrire della malattia nervosa SLA.

Il fotografo è morto all'età di 57 anni. Randall è stato assistito fino alla morte dalla Bullock, che ha avuto il sostegno del personale medico.

Sua sorella Gesine Bullock-Prado lo ha rivelato in una dichiarazione molto emotiva. «La SLA è una malattia crudele», scrive la pasticcera. «Ma mi conforta sapere che ha ricevuto le migliori cure possibili grazie alla mia straordinaria sorella e al gruppo di assistenti che ha riunito a casa sua».

Bullock-Prado è convinta che il pescatore dilettante Randall abbia già trovato il posto migliore per pescare in paradiso: «In questo momento sta lanciando la sua canna in un fiume che pullula di salmoni. (...) Riposa in pace, Bryan».

Bryan Randall è morto sabato dopo una battaglia di tre anni contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ha annunciato la sua famiglia in un comunicato di lunedì.

SLA, la malattia incurabile

La SLA è malattia incurabile che causa la distruzione dei nervi e la progressiva paralisi dei muscoli.

Secondo People.com, la premio Oscar Sandra Bullock e Randall si sono conosciuti nel gennaio 2015, quando è stato ingaggiato come fotografo per la festa di compleanno del figlio adottivo Louis.

Nello stesso anno, Bullock ha adottato la sua seconda figlia, Laila, di due anni. Randall era papà di una figlia. Nel dicembre 2021, l'attrice ha dichiarato al talk show di Facebook «Red Table Talk» di aver trovato «l'amore della mia vita».