Sanremo

La kermesse ha generato un impatto economico significativo per l'Italia, valutato in 205 milioni di euro.

Il Festival di Sanremo non è solo un appuntamento immancabile per gli amanti della musica italiana, ma si rivela anche un potente motore economico per il Paese.

Quest'anno, il suo impatto si è tradotto in un'iniezione di 205 milioni di euro nel Pil italiano, segnando un incremento di 6 milioni rispetto all'anno precedente. Questa crescita è alimentata principalmente da una raccolta pubblicitaria maggiore, che raggiunge i 60 milioni e 182 mila euro, come annunciato da Gian Paolo Tagliavia, ad di Rai Pubblicità, secondo quanto riporta l’Ansa.

L'evento si estende anche all'industria alberghiera e del catering, alla produzione cinematografica, televisiva e musicale, creando un giro d'affari che beneficia vari settori. In particolare, i servizi pubblicitari guadagnano la fetta più grande con 96 milioni di euro, seguiti dall'alloggio e catering con 13 milioni e dalla produzione con 10 milioni di euro.

Importante anche per l'occupazione

Oltre agli evidenti benefici economici, il Festival di Sanremo è un catalizzatore significativo per l'occupazione, attivando oltre 1.300 posti di lavoro, di cui circa 860 derivano dagli effetti indiretti e indotti dell'evento.

Il visitatore del Festival, inoltre, contribuisce significativamente all'economia locale, con una spesa media giornaliera che sfiora i 500 euro, distribuiti tra trasporto, pernottamento, ristorazione, shopping e altre spese.

Questi dati, analizzati da Ernst&Young, evidenziano non solo l'impatto diretto dell'evento sul tessuto economico e sociale, ma anche il suo ruolo nel promuovere una cultura dell'accoglienza e del consumo critico.

Covermedia