Sarah Ferguson

La duchessa di York ha condiviso un accorato messaggio sull’importanza dei controlli di routine, in occasione della Giornata mondiale della salute.

Covermedia

Sarah Ferguson esorta i suoi follower a effettuare i controlli di routine. La duchessa di York, che sta combattendo una battaglia contro il cancro, ha condiviso un messaggio di forte impatto emotivo in occasione della Giornata mondiale della salute, incoraggiando le persone a controllare il proprio stato fisico e mentale.

«Vorrei ricordare alle persone che stanno leggendo questo messaggio di effettuare i controlli di routine», ha scritto Sarah sul suo account Instagram. «Controllate lo stato di salute della vostra mente e del vostro corpo».

Alla Duchessa è stato diagnosticato un tumore alla pelle a gennaio dopo la rimozione e l'analisi di vari nei. Nell’estate del 2023, Sarah si è sottoposta a una mastectomia per rimuovere un tumore al seno. «Effettuate i vostri controlli di routine», ha aggiunto. «Fatevi una passeggiata. Leggete un libro. Il vostro corpo e la vostra mente sono una priorità. Amateli».

Un pensiero alla principessa Kate

Sarah ha rivolto infine un pensiero alla principessa Catherine, che di recente ha rivelato di avere iniziato la chemioterapia dopo aver scoperto di essere affetta da una forma di cancro.

«Tutti i miei pensieri e le mie preghiere sono rivolte alla principessa del Galles, mentre lei inizia i suoi trattamenti», ha scritto su Instagram. «Come tutte le persone che hanno affrontato il cancro negli ultimi mesi, ho piena ammirazione per il modo in cui lei ha deciso di parlare pubblicamente della sua diagnosi, è stato un modo incredibile per diffondere consapevolezza».

Anche Re Carlo III è stato costretto a rinunciare a buona parte dei suoi impegni istituzionali, a causa di una recente diagnosi di tumore.

