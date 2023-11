Sarah Ferguson, Duchessa di York in una foto del 2022. KEYSTONE

La duchessa Sarah Ferguson parla apertamente per la prima volta del suo cancro al seno. Oggi ha fatto il suo ritorno in TV dopo la mastectomia subita in estate e racconta chi le ha salvato la vita.

La duchessa 64enne, che si è sottoposta a una mastectomia nel giugno di quest'anno, è tornata giovedì pomeriggio alla televisione britannica per la prima volta dopo l'operazione nel programma «Loose Women» su ITV.

Lo sfondo della sua apparizione è una campagna di sensibilizzazione sul cancro al seno che le sta molto a cuore. «Non saltare lo screening» («Don't Skip Your Screening») è il motto della campagna, di cui Fergie è promotrice.

L'obiettivo è quello di sottolineare l'importanza della diagnosi precoce del cancro e di incoraggiare le donne a sottoporsi a screening regolari e costanti.

La duchessa ha quasi perso l'appuntamento per lo screening

L'impegno di Fergie ha un retroscena molto personale: «In estate ho rischiato di perdere l'appuntamento per lo screening del cancro che mi ha salvato la vita. Non riuscivo ad andare a Londra in una giornata calda d'estate. Solo grazie all'insistenza di mia sorella Jane sono andata comunque».

Ha aggiunto di essere «orgogliosa» di sostenere la campagna, che è sponsorizzata dall'NHS England. Da parte sua, l'organizzazione benefica Breast Cancer Now ha dichiarato di essere «estremamente grata» del fatto che il programma «illumini lo screening mammografico» e «metta in evidenza l'importante questione di affrontare la carenza di screening mammografico tra le donne causata dalla pandemia di Covid-19».

Entrambi i seni della duchessa hanno nomi maschili

Sarah Ferguson è ammirevolmente aperta sulla questione. In un podcast, la duchessa ha persino rivelato i soprannomi che ha dato ai suoi seni ricostruiti.

«Ho appena preso confidenza con il mio nuovo migliore amico Derek, a sinistra. Sì, si chiama Derek», ha detto Fergie alla co-conduttrice Sarah Thomson, prima di aggiungere: «Derek è molto importante perché mi ha salvato la vita».

Quando le viene chiesto perché ha scelto Derek, la Ferguson risponde: «Non lo so. Mi ha fatto ridere il fatto che ora ho un amico di nome Derek che sta sempre con me e mi protegge con il suo scudo corazzato. Ho un nuovo amico sfacciato alla mia sinistra».

Fergie ha anche dato un nome maschile all'altro seno. Dice: «Il povero Eric a destra è un po' triste perché non è sfacciato come Derek a sinistra. Ma riuscirò a riportare Eric in equilibrio, non preoccupatevi».