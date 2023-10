La confidente della Regina vuota il sacco: «Meghan non aveva idea, mi dispiace per Harry»

Harry e Meghan all'inizio del 2023. IMAGO/ZUMA Wire

Lady Anne Glenconner (91 anni) è una delle più strette confidenti della famiglia reale britannica. Per molti anni è stata al fianco della principessa Margaret in giro per il mondo come dama di compagnia. Ora parla della duchessa Meghan.

Quando Lady Anne Glenconner, nata Anne Coke, parla di sé, la si ascolta con attenzione.

Dopo tutto, l'amica d'infanzia della regina Elisabetta, che fu anche dama di compagnia e stretta confidente della principessa Margaret, potrebbe rivelare molti dettagli esplosivi.

Nel corso della sua vita, la 91enne ha pubblicato diversi libri in cui parla dell'aristocrazia e della propria vita all'ombra della corona. Anche la sua prima opera, «Lady in Waiting», era uno sguardo penetrante sulla vita intorno alla famiglia reale.

Lady Anne Glenconner (al centro) era già al servizio della Regina Madre (a sinistra), madre della Regina Elisabetta. Questa foto è stata scattata il 4 aprile 1956. imago/ZUMA/Keystone

Lady Glenconner: «Meghan non ne aveva idea»

È stata lei a presentare la principessa Margaret, allora 43enne, al 25enne Sir Roddy Llewellyn, con il quale ha poi avuto una relazione di otto anni.

Quando la prima stagione di «The Crown» è stata trasmessa su Netflix, ha appoggiato pubblicamente la famiglia reale. Lady Glenconner ha sfogato la sua rabbia per la serie TV. Aveva visto tutti gli episodi, ma in essi non riusciva a trovare niente di vero. In particolare, la figura della principessa Margaret sarebbe stata travisata.

Ora la Glenconner mette anche Meghan Markle nella «giusta luce» e la prende in giro. Parlando al podcast Rosebud with Gyles Brandreth, ha detto di «pensare che il problema di Meghan fosse che non aveva idea di cosa ci si aspettasse veramente da lei».

Niente carrozza d'oro per la duchessa Meghan

Secondo quanto ha detto, Meghan è entrata a far parte della famiglia reale con gli occhi lucidi, emozionata, pensando che fosse come essere una star del cinema e che dopo il matrimonio con Harry sarebbe stata portata in giro in una carrozza dorata.

Secondo Lady Glenconner, invece, essere un membro della famiglia reale è estremamente noioso. Ha poi aggiunto di essere «molto dispiaciuta» per Harry.

Questa opinione sarebbe condivisa anche negli Stati Uniti. Durante l'incoronazione di re Carlo III, si è seduta accanto al politico statunitense John Kerry, in questo momento inviato speciale per il clima del presidente Joe Biden.

Quando ha chiesto a Kerry cosa pensassero i cittadini statunitensi di Harry e Meghan, lui avrebbe risposto: «Siamo tutti molto, molto dispiaciuti per Harry. Diciamola così».