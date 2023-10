Il principe William decide sul futuro di George e Kate ha il «cuore spezzato»

Il principe William con i tre figli. Keystone

Il principe William e la principessa Kate hanno recentemente visitato l'Eton College, dove il loro figlio George potrebbe presto iniziare la scuola. Ma dietro le mura del palazzo pare che ci siano state dure discussioni sul futuro dell'erede al trono.

Hai fretta? blue News riassume per te William e Kate avrebbero visitato l'Eton College in giugno.

Per l'erede al trono britannico, il figlio maggiore un giorno dovrà frequentare la scuola.

Un insider sostiene però che la madre Kate non sia d'accordo con l'idea di mandare il primogenito all'estero durante l'adolescenza. Mostra di più

Il principe William e la principessa Kate hanno avuto un anno complicato: gli ultimi mesi sono stati segnati da addii, lutti e conflitti vari.

Anche il futuro scolastico del loro primogenito, il principe George, è stato oggetto di ripetute discussioni. Dovrebbe andare in collegio come suo padre e suo nonno, oppure no?

Un insider tiene a precisare che la madre non era assolutamente d'accordo di mandare il figlio maggiore lontano dalla famiglia durante l'adolescenza, anche se questo fa parte della tradizione della famiglia reale britannica.

Re Carlo III non ebbe fortuna a scuola

Il padre William frequentò l'Eton College dall'età di 13 anni. Per farlo dovette lasciare casa. Eton è una scuola secondaria per ragazzi dai 13 ai 18 anni che si trova vicino a Windsor, la nuova casa della famiglia dell'erede al trono.

Si dice che a William e a suo fratello Harry sia piaciuto frequentare l'Eton College. Il loro padre, re Carlo III, fu invece meno fortunato. All'età di 13 anni dovette andare al collegio di Gordonstoun, sulla costa settentrionale della Scozia, su richiesta del padre, il principe Filippo.

Carlo non si sentì mai veramente a casa nella scuola pubblica lontana da casa. Per questo motivo non vi mandò i suoi due figli.

Il principe William vuole che il figlio segua le tradizioni

Il principe George, primogenito di William e Kate, pare che voglia seguire le orme del padre e andare anche lui, quando sarà il momento, a scuola a Eton. Secondo il quotidiano britannico «Express», Kate si sarebbe piegata alle idee del marito solo dopo mesi di discussioni. La rivista fa riferimento a una fonte vicina alla famiglia.

L'insider dice: «Kate è stata a lungo riluttante sul mandarlo via, anche se fa parte della tradizione». La duchessa ritiene infatti che far frequentare al figlio maggiore un istituto dell'alta borghesia così rigido è contrario ai suoi sforzi di modernizzare la monarchia. Ma poi pare che, in un modo o nell'altro, si sia convinta.

Kate avrebbe detto che «George le mancherà terribilmente». E ancora: «Lei e William hanno discusso per anni, ma alla fine ha vinto lui».

Secondo l'insider, Kate ha ancora il «cuore spezzato» per questa decisione. Fortunatamente, però, ha ancora un po' di tempo per adattarsi emotivamente alla nuova situazione familiare. Il principe George ha infatti compiuto appena dieci anni in estate.