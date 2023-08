Selena Gomez. WENN/Avalon

L’attrice travolta dalle accuse per aver condiviso un post promozionale della serie tv «Only Murders in the Building».

Selena Gomez è accusata di aver violato le regole dello sciopero SAG-AFTRA.

L’attrice è cantante ha condiviso – e subito dopo rimosso – un post di promozione della nuova stagione della mistery comedy «Only Murders in the Building», venendo criticata duramente dagli utenti di Instagram.

Come riporta Variety, la 31enne star aveva postato un video dal set dell’acclamata serie tv, che vede nel cast anche Steve Martin e Martin Short. Secondo la pubblicazione, Selena avrebbe taggato l’account ufficiale di «Only Murders in the Building», aggiungendo nella caption il messaggio «missing and wanting».

Il post ha generato 1.1 milioni di like in 15 ore, prima di essere cancellato dal profilo di Selena, che, con 428 milioni di follower, è la donna più seguita su Instagram e la terza persona più seguita in assoluto dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Molti utenti hanno puntato il dito contro la Gomez, definendo il post una «nota stonata» mentre Hollywood è alle prese con lo sciopero del sindacato degli attori.

«Only Murders in the Building», giunta alla terza stagione, è disponibile su Hulu.

Covermedia