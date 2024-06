Shakira

La cantante torna a parlare del dolore provato dopo il tradimento dell'ex: «Oggi non c'è spazio per una storia seria», ha ammesso.

Covermedia

Shakira conta in un nuovo flirt. La cantante colombiana ha escluso categoricamente la possibilità di iniziare una nuova relazione formale con un altro uomo, dopo la fine della lunga love story con Gerard Piqué.

«Non ci penso. Che spazio potrei avere per un uomo in questo momento?», ha dichiarato in un'intervista con Rolling Stone. «Penso che i miei figli dovrebbero essere preparati, e il loro benessere emotivo e psicologico è la mia priorità».

«Quello che posso dire è che mi piacciono gli uomini. Quello è il problema. Non dovrebbero piacermi più dopo tutto quello che ho passato, ma se mi piacciono ancora, immaginate quanto mi piacciono! Non sono contraria a nuovi amici».

Shakira, 47, si è separata dall'ex calciatore, 37, nel 2022. I due sono stati legati per 11 anni e dalla loro relazione sono nati due figli, Milan, 11, e Sasha, 9. Si pensa che Gerard abbia tradito Shakira con la sua attuale compagna, Clara Chia, 26. Al momento della separazione, la popstar era nel bel mezzo di una causa giudiziaria per evasione fiscale in Spagna.

Ripensando a quel periodo, la cantante ha aggiunto: «La sofferenza che ho provato è stata probabilmente la più grande di tutta la mia vita. Come se qualcuno mi avesse sferrato una coltellata al petto. E la sensazione era reale, quasi fisica. Sentivo fisicamente di avere un buco nel petto e le persone potevano vedere attraverso me».

Due anni dopo, Shakira è tornata a sentirsi pienamente se stessa. «Mi sono ripresa il mio stile e la mia sensualità».

