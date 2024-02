Shakira

Shakira sta per rilasciare un nuovo album a distanza di sette anni dall’ultimo. «Las Mujeres Ya No Lloran» verrà rilasciato il 22 marzo.

La cantante colombiana ha annunciato che pubblicherà il nuovo disco, intitolato «Las Mujeres Ya No Lloran», il 22 marzo. L’ultima fatica discografica della star, «El Dorado», risaliva al 2017.

«Realizzare questo album è stato un processo alchemico – dichiara Shakira –, Mentre scrivevo ogni canzone, stavo ricostruendo me stessa. Mentre le cantavo, le mie lacrime si trasformavano in diamanti e la mia vulnerabilità in forza».

Tra le 16 tracce dell’album verranno incluse anche alcune hit del passato, come «Te Felicito» e «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53», la canzone-vendetta dedicata all’ex marito e ex calciatore Gerard Piqué.

«È incompatibile essere una mamma single e una popstar»

Shakira aveva già lasciato intendere a inizio settimana di essere in procinto di rilasciare nuova musica, postando alcune clip dei suoi più recenti singoli. «Stay tuned», aveva scritto nella caption.

A settembre dello scorso anno, la cantante ha parlato delle difficoltà di essere musicista e mamma single.

«L’ultima volta che ho rilasciato un album è stato sei anni fa. Ora potrei rilasciare della musica più rapidamente, ma a volte penso che essere una mamma single sia incompatibile con i ritmi di una popstar». E continua: «Metto i miei figli a letto, poi vado in studio di registrazione… tutto è in salita».

Covermedia