Shannen Doherty

La star aveva firmato i documenti per archiviare ufficialmente il matrimonio dall'ex appena un giorno prima di morire.

Covermedia

A Shannen Doherty, che si è spenta sabato all'età di 53 anni, dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, è stato concesso il divorzio postumo dall'ex marito Kurt Iswarienko. Il matrimonio era imploso nel 2023, a seguito di una presunta relazione extraconiugale del fotografo con la sua agente.

La star di «Beverly Hills 90210» sperava di divorziare ufficialmente da Kurt, tanto da aver firmato i documenti legali appena un giorno prima della sua morte. Tuttavia le autorità non avevano posto la loro firma per dissolvere legalmente il matrimonio tra i due.

Come riporta TMZ, il divorzio è stato concesso in un modo del tutto inusuale. «La legale di Shannen... Laura Wasser, ha lavorato furiosamente per finalizzare i termini del divorzio la scorsa settimana, negli ultimi giorni di vita della star di Beverly Hills 90210, riuscendoci venerdì scorso... ma il giudice non aveva firmato prima del weekend e lunedì Shannen non c'era più».

Ecco cosa dice la legge in caso di morte

La legge della California prevede che se qualcuno muore nel mezzo di un divorzio, il caso dovrebbe essere trattato dal tribunale di successione, ma i giudici di tali tribunali non possono finalizzare i divorzi.

Tuttavia, pare che il giudice del diritto di famiglia abbia firmato i documenti (depositati venerdì scorso in modo postumo), il che significa che Shannen è legalmente registrata come divorziata nonostante fosse tecnicamente ancora sposata alla morte.

Doherty e Iswarienko si erano sposati nell'ottobre 2011. L'attrice aveva chiesto il divorzio nell'aprile 2023 dopo 11 anni di matrimonio. All'epoca il suo portavoce aveva dichiarato: «Il divorzio era l'ultima cosa che voleva Shannen».

Recentemente, la star di «Streghe» aveva chiesto all'ex di pagarle il mantenimento per le spese mediche, accusandolo di voler «ritardare l'accordo nella speranza che io non sopravviva fino al divorzio».

