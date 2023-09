Sophie Turner

La star di «Game of Thrones» chiede al cantante di riportare le figlie in Inghilterra, dove la coppia si era stabilita lo scorso aprile.

Si profila una durissima battaglia legale tra gli ex Sophie Turner e Joe Jonas.

La star di «Game of Thrones» ha presentato un esposto contro il cantante presso la Corte di Manhattan, chiedendogli di riportare in Inghilterra le loro due bambine «ingiustamente allontanate o ingiustamente trattenute», come riportano i documenti ottenuti da Page Six.

L’attrice 27enne sostiene che la popstar starebbe «trattenendo illegalmente» le bambine negli Stati Uniti dal 20 settembre.

Hanno deciso di vivere in Inghilterra, ma ...

Sophie e Joe aveva stabilito lo scorso dicembre di vivere in Inghilterra, dopo alcuni anni trascorsi in Florida. Erano inoltre d’accordo nel cercare una scuola per la loro figlia maggiore, Willa, 3, proprio nel Regno Unito. Secondo i documenti, il trasferimento da Miami all’Inghilterra è avvenuto il 10 aprile.

In estate, Sophie ha iniziato a girare la nuova miniserie, «Joan», nei pressi della loro nuova casa, mentre Joe è partito in tour con i fratelli.

Come si evince dalle carte legali, tuttavia, l’attrice britannica avrebbe accettato «con esitazione» che le bimbe viaggiassero con Joe, che ad ogni modo avrebbe avuto più tempo durante il giorno per prendersi cura di loro.

«Le bambine avrebbero potuto almeno trascorrere del tempo con uno dei genitori fino alla fine degli impegni sul set della loro madre», si legge sui documenti, in cui si specifica che si trattava di «un accordo temporaneo».

Jonas non vuole «restituire» le figlie

Tuttavia, il matrimonio tra Sophie e Joe è «improvvisamente» entrato in crisi dopo un duro litigio avvenuto il 15 agosto. Così Joe, il 5 settembre, ha avviato le pratiche per il divorzio senza informare Sophie, che ha scoperto le intenzioni del marito «dai media».

Sophie avrebbe inoltre accusato Joe di aver «sequestrato» i passaporti delle due bambine.

«Il padre è in possesso dei passaporti delle bambine», si legge nella causa. «Si rifiuta di ridare i passaporti alla madre e si rifiuta di mandare le figlie in Inghilterra dalla madre».

Attraverso il suo legale, il cantante dei Jonas Brothers ha confermato a Sophie di non volerle restituire i passaporti e di non essere intenzionato a rimandare le due minori in Inghilterra.

La coppia si era sposata nel 2019. La loro seconda figlia, il cui nome non è mai stato reso noto, è nata nel luglio del 2022.

Covermedia