Stefano De Martino

Secondo voci che si rincorrono da tempo, l'ex marito di Belen Rodriguez sarà il prossimo conduttore della kermesse musicale.

Hai fretta? blue News riassume per te Il passaggio su Rai1 di Stefano De Martino è stato spesso definito come il preludio alla conduzione del Festival, ora affidato per due anni consecutivi a Carlo Conti.

Il 35enne ora si è sbilanciato: «La clausola per farlo nel mio contratto c'è. Ma non ho fretta», ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera.

Stefano De Martino verso Sanremo. Il suo passaggio su Rai1 è stato spesso definito come il preludio alla conduzione del Festival, ora affidato per due anni consecutivi a Carlo Conti, che l'ha già condotto dal 2015 al 2017.

De Martino non ne aveva mai parlato davvero, probabilmente per scaramanzia, ma finalmente ora si è sbilanciato: «La clausola per farlo nel mio contratto c'è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c'è già. Poi vedremo», ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera.

Stefano ha poi rivelato perché è finita la tormentata storia d'amore con Belen Rodriguez: «Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato molto bello. L'unico amore eterno è quello tra genitori e figli».

Oggi il 35enne è un papà molto attento per Santiago, che ha undici anni: «Sono un papà pendolare. Parto il giovedì per Milano e torno a Roma la domenica. Tutti dicono che mi somiglia moltissimo, ma non osano ammetterlo se c'è la madre. Parla tre lingue: italiano, spagnolo e inglese. Andiamo spesso a Londra, abbiamo visitato insieme la Tate Modern. Mi piace creare ricordi con lui, mostrargli cose nuove».

«Non lo vizio. Se mi chiede qualcosa di ragionevole, non gliela compro subito. Gli dico: aspetta, tra due settimane mi pagano per questo lavoro e te la prendo. In modo che capisca che le cose hanno un valore, non si ottengono schioccando le dita», ha aggiunto.

