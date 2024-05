Stormzy

Il rapper britannico Stormzy ha collaborato per la prima volta con il gigante dell’abbigliamento nel 2018.

Stormzy e Adidas hanno aperto un centro calcistico a Londra.

Il rapper nato nella capitale inglese ha collaborato con il gigante dell'abbigliamento sportivo per aprire #MERKYFC HQ, un centro polifunzionale che offre opportunità di calcio, musica e gioco ai giovani di Londra.

«Sono entusiasta di poter finalmente aprire le porte del #Merky FC HQ. Lavorando con adidas, volevo farlo da molto, molto tempo e ora c'è uno spazio comunitario che tutti nella zona potranno utilizzare e di cui potranno beneficiare», ha dichiarato Stormzy in un comunicato stampa.

«Quando sono cresciuto non c'era nulla di simile per i giovani, quindi significa molto avere una struttura come questa a Croydon. Un vero e proprio centro calcistico!».

Nuove opportunità per i giovani

Il nuovo centro calcistico di Croydon, nel sud di Londra, è stato creato per offrire nuove opportunità di apprendimento e di socializzazione ai giovani, con strutture che comprendono uno studio di registrazione all'avanguardia, campi da calcio e un centro di gioco sportivo.

Il centro ospiterà anche eventi educativi durante tutto l'anno.

L'apertura del #MerkyFC HQ segue di due anni il lancio del programma #MerkyFC Careers, che mira ad affrontare «l’uguaglianza razziale nell'industria del calcio fuori dal campo».

«Siamo orgogliosi di lanciare #MerkyFC HQ, il prossimo capitolo della collaborazione tra adidas e Stormzy», ha dichiarato Steve Marks, Senior Director Brand Communications di Adidas.

Covermedia