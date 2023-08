Lo storico conduttore di «Temptation Island», Filippo Bisciglia, condurrà anche l'edizione invernale.

Maria De Filippi e il suo team di autori al lavoro su una versione winter del reality show sull’amore.

Dopo il successo dell’ultima edizione, seguita da quasi 5 milioni di telespettatori, «Temptation Island» tornerà presto in onda con una versione invernale.

Mediaset crede molto nel format che è prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi si è parlato di una conduttrice al timone dello show: sono stati fatti i nomi di Lorella Cuccarini, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Raffaella Mennoia (braccio destro di Queen Mary).

Alla fine, però, la produzione ha deciso di lasciare la conduzione a Filippo Bisciglia, conduttore della trasmissione dal 2014. A farlo sapere in anteprima è TvBlog.

«Uomo che ha ormai legato in maniera indissolubile il suo volto a questo programma. Una scelta questa nel segno della continuità, che mette dunque fine a tutte le voci di sue possibili sostitute di cui sopra», si legge sul portale.

La collocazione definitiva di «Temptation Island Winter» nel palinsesto di Canale 5 non è stata ancora decisa. Molto probabilmente andrà in onda tra dicembre e marzo, in una delle serate che la rete dedica all’intrattenimento (domenica, lunedì, giovedì, venerdì e sabato).

Covermedia