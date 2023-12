Dominic West

L’attore inglese e il figlio di Lady Diana non si parlano più dopo un’amicizia durata svariati anni.

Dominic West e il principe Harry non hanno più alcun tipo di rapporto. A farlo sapere è la star del piccolo e grande schermo in un’intervista rilasciata a «Sunday Morning» su Times Radio.

L'attore, che indossa i panni di re Carlo III nella serie cult «The Crown», ha rivelato di aver avuto una lite con il marito di Meghan Markle nel 2013: «Abbiamo perso i contatti perché dieci anni fa ho parlato troppo durante una conferenza stampa di un evento al quale abbiamo partecipato insieme», ha spiegato.

Il riferimento è alla spedizione in Antartide con alcuni ex militari feriti: in quell’occasione West raccontò che il figlio minore del monarca «era parte integrante della squadra e sembrava specializzato nella costruzione di latrine».

L'attore ha dunque ammesso di non aver chiesto consigli ad Harry su come interpretare Carlo nella quinta e sesta stagione di «The Crown». La critica e i fan hanno però giudicato positivamente il lavoro svolto da West.

Covermedia