Toto Cutugno

La capitale meneghina dice addio al cantante, deceduto martedì 22 agosto all'età di 80 anni.

È iniziato alle ore 11.00, a Milano, l’ultimo saluto a Toto Cutugno. L’appuntamento per dire addio al grande cantautore è presso la Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in via Argonne 56, dove i presenti possono assistere ai funerali dell’80enne, morto martedì al San Raffaele di Milano dopo una lunga ed estenuante malattia.

Tantissimi i colleghi che hanno espresso il loro cordoglio, tra cui Pippo Baudo. «Una perdita troppo grande per me, sono addolorato. Una grande perdita per tutti gli italiani e per chi ama la musica. Sembrava scontroso, invece era chiuso perché era malinconico e non triste», ha spiegato il conduttore.

«Toto era davvero popolare in tutto il mondo. Non ricordo una serata all’estero nella quale le sue canzoni non venissero citate», ricorda poi Pippo Baudo come riportato da Il Messaggero.

«“L’Italiano» non è una bella canzone, ma un vero capolavoro di pop-melodico con un testo che rimarrà per sempre, un brano che si inserisce nell’immaginario del nostro paese come un nuovo inno. Parla della gente comune, si rivolge alle persone di tutti i giorni ed è un ritratto impressionistico dell’Italia degli anni Ottanta-Novanta. Noi eravamo così in quegli anni e lui ci ha dipinti all perfezione. Chi era Toto? Un uomo timido, tenerissimo con suo figlio ma che poteva apparire a volte scontroso e persino ombroso. Era un artista in grado di scrivere canzoni in dieci-quindici minuti quando aveva l’ispirazione. Quindi un asso della musica».

Alla cerimonia funebre saranno presenti la moglie Carla e il figlio Nico, oltre ad amici e colleghi.

