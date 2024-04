Un immagine dal terzo capitolo della saga di «Toy Story». KEYSTONE

Disney ha annunciato le date di uscita dei film di «Toy Story» e «Star Wars».

La banda di «Toy Story» ha una data confermata per tornare nei cinema. Come annunciato da The Hollywood Reporter, la Disney distribuirà «Toy Story 5», il quinto capitolo della serie principale della Pixar, il 19 giugno 2026.

L'amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha annunciato per la prima volta «Toy Story 5» nel febbraio 2023. Toy Story ha avuto quattro film principali a partire dal 1995, con il capitolo più recente che ha superato il miliardo di dollari al botteghino nel 2019.

Finora, i film hanno visto Tom Hanks doppiare il personaggio di Woody e Tim Allen quello di Buzz Lightyear. Allen ha dichiarato al «Tonight Show» alla fine dello scorso anno: «Hanno contattato me e Tom per riprendere i ruoli».

Inoltre il fratello di Tom Hanks, Jim, ha suggerito in una recente intervista a «Screen Rant» che Tom tornerà sicuramente a dare la voce a Woody. Il sequel rappresenta un'occasione per rilanciare il franchise dopo l'accoglienza mista dello spinoff del 2022, «Lightyear».

La Disney ha anche confermato che il film di Star Wars «The Mandalorian & Grogu» debutterà il 22 maggio 2026. Questo film introdurrà il pubblico a nuove avventure dei personaggi amati della serie «The Mandalorian».

Infine, il remake live-action di «Moana» con Dwayne Johnson è stato posticipato di un anno al 10 luglio 2026, suscitando grande attesa tra i fan dell'originale.

