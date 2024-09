Tentata estorsione alla famiglia Schumacher: 3 denunciati, tra cui un ex agente di sicurezza

Il pilota di Formula 1 Michael Schumacher e sua moglie Corinna (foto d'archivio). Keystone/Fredrik von Erichsen/dpa

Nel caso del tentato ricatto alla famiglia Schumacher, l'ufficio del pubblico ministero di Wuppertal, in Germania, ha sporto denuncia contro tre uomini.

Tra questi un ex agente di sicurezza che avrebbe fornito delle registrazioni private sugli Schumacher per portare a termine il ricatto.

Questo non è il primo tentativo di estorsione nei confronti della famiglia dell'ex campione di Formula 1. A un uomo era già stata inflitta una sospensione della pena nel 2017. Mostra di più

La procura di Wuppertal ha denunciato tre uomini per il tentativo di estorsione ai danni della famiglia di Michael Schumacher. Lo hanno annunciato le autorità della città tedesca.

Un ex agente di sicurezza della famiglia dell'ex pilota di Formula 1 avrebbe messo a disposizione delle registrazioni private per il ricatto. Un altro uomo avrebbe invece messo in atto il tentativo di ricatto insieme al figlio.

I presunti autori avrebbero effettuato diverse telefonate nel tentativo di estorcere 15 milioni di euro agli Schumacher, altrimenti avrebbero pubblicato le informazioni sul darkweb.

Il materiale utilizzato per il crimine sarebbe stato ottenuto da un uomo che in passato aveva lavorato come responsabile dei servizi di sicurezza per la famiglia del campione di auto da corsa, ed era anche responsabile della digitalizzazione di foto private.

Durante l'arresto sono stati sequestrati numerosi altri elementi di prova come hard disk, chiavette USB e telefoni cellulari.

Giova ricordare che l'ex pilota è rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci alla fine del 2013. Da allora non è più apparso in pubblico.

Un precedente tentativo di estorsione

L'indagine è stata avviata in seguito a una soffiata delle autorità di polizia svizzere. Secondo gli inquirenti delle «misure tecniche» hanno infine chiarito che i presunti ricattatori operavano da Wuppertal.

Questo non è il primo tentativo di estorsione alla famiglia di Schumacher. Nel 2017 il tribunale distrettuale di Reutlingen, nel Baden-Württemberg, ha condannato un uomo di 25 anni per aver tentato di ricattare la moglie dell'ex campione, Corinna Schumacher, per 900'000 euro.

L'uomo aveva minacciato che altrimenti sarebbe successo qualcosa ai suoi figli. È stato condannato a una pena sospesa di 21 mesi. All'epoca aveva fornito il suo vero numero di conto corrente in un'e-mail alla donna.

