Ilary Blasi

Diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno detto la propria sul docufilm dell’ex moglie di Francesco Totti.

«Unica» di Ilary Blasi continua a far discutere. C’è chi ha apprezzato la scelta della conduttrice di raccontare su Netflix il tradimento dell’ex marito e chi invece non ha gradito particolarmente.

Se Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi hanno preferito non commentare pubblicamente la faccenda, diversa è stata la reazione di alcuni volti noti della televisione.

Mauro Corona ha stroncato completamente la scelta di Ilary: «Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette... Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe», ha detto lo scrittore a «È sempre CartaBianca», «Queste donne hanno paura di un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale».

Anche Simona Ventura non ha particolarmente apprezzato il docufilm della collega tanto da ribadire a La Repubblica: «Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli».

Più diplomatica Alena Seredova, che è stata interrogata dai follower date le analogie tra la storia diTotti e Ilary e quella della soubrette di Praga con l’ex marito Gigi Buffon. «Cosa penso? Non penso niente, mi piace farmi i cavoli miei. Ho ricevuto una quantità di messaggi in questo periodo. A parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta sia stata quella giusta. Per me, per noi, per la nostra famiglia è andata bene così».

Covermedia