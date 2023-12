Totti e Noemi rispondono a Ilary Blasi. E Flavia Vento torna all’attacco

La reazione dell'ex capitano della Roma alla bufera mediatica scatenata da «Unica», il documentario Netflix dell'ex moglie.

Francesco Totti e Noemi Bocchi in una foto recente. IMAGO/LaPresse

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno risposto a Ilary Blasi e al suo docufilm in cui racconta la sua verità sulla separazione dall’ex marito.

La coppia è stata beccata da Chi in atteggiamenti complici e passionali al ristorante Matricianella a Roma.

«Totti e Noemi sono usciti a cena e una volta accortisi della presenza del fotografo hanno voluto comunicare il loro stato d'animo: sorridenti, felici, innamorati. Come se «Unica» non li avesse turbati. Questa è la loro risposta», fa sapere la rivista.

Totti dispiaciuto per i figli

«Faccia e dica quello che vuole», così Totti ha risposto a chi gli chiedeva di commentare la lunga intervista di Ilary prima su Netflix e poi a Verissimo mentre «agli amici Noemi ha ribadito il proprio disinteresse per l'argomento facendo capire di non aver nemmeno visto il documentario».

Sempre Chi rivela inoltre che «Totti sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi (che non è mai stata chiamata per nome da Ilary, anche se si parlava di lei), e per i figli, che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica».

La verità di Flavia Vento su Totti prima del matrimonio

Intanto su Twitter è tornata a farsi sentire Flavia Vento, la soubrette che avrebbe avuto una relazione con Totti prima del suo matrimonio con Ilary, celebrato nel 2005.

All’epoca la Blasi era già in attesa del figlio Cristian. Un mese prima del grande evento la Vento ha rilasciato un’intervista a Gente in cui parlava di una notte di passione con l’ex attaccante della Roma.

Francesco ha sempre negato questo tradimento mentre Flavia è stata per anni accusata di essere una bugiarda e rovina famiglia. A distanza di quasi venti anni la soubrette è pronta a tornare sull’argomento: «A breve, visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti».

Covermedia